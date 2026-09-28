Счастье, которое можно купить за деньги

Есть вещи, которые невозможно измерить деньгами. Например, радостный лай, встречающий у двери, виляющий из стороны в сторону хвост и тихое сопение рядом на диване.
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