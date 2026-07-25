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Формула-3. Венгрия. Наэль выиграл 1-ю гонку, Ри – 2-й, Ривера – 3-й

Пилот « Кампоса » Теофил Наэль одержал победу в первой гонке в рамках этапа «Формулы-3» в Будапеште. Вторую строчку занял Канато Ри из команды «АРТ», на третьем месте финишировал Эрнесто Ривера из «Кампоса».

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