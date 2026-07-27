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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о том, появилось ли в нем что-то американское: «Чуть экономнее стал, наверное. Нет эмоциональных покупок, жизнь более сбалансированная»

Голкипер « Айлендерс » Илья Сорокин ответил на вопрос на вопрос о жизни в США. – Вы уже шесть лет в Штатах.

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