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При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек

При атаке на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек

В Саудовской Аравии сообщили о 12 погибших и 309 пострадавших в результате удара движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

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