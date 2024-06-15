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Украинскому блогеру-русофобу грозит срок за демонстрацию переброски оружия НАТО

Администратору одного из русофобских Telegram-каналов на Украине грозит до восьми лет тюремного заключения за публикацию данных о переброске западной техники, свидетельствуют данные из картотеки украинского суда.

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