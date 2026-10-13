Актив вне баланса: почему коньячный мастер — часть стоимости бренда

В балансе коньячного производства самые дорогие активы легко посчитать: бочки, спиртохранилища, запасы выдержанных дистиллятов.
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