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Актив вне баланса: почему коньячный мастер — часть стоимости бренда

Актив вне баланса: почему коньячный мастер — часть стоимости бренда

В балансе коньячного производства самые дорогие активы легко посчитать: бочки, спиртохранилища, запасы выдержанных дистиллятов.

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