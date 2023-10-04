Информация о поддельных "Анальгине" и "Кетороле" не подтвердилась

Фейк о поддельных лекарственных препаратах снова всплыл на поверхность. Публикации о некачественных "Анальгине" и "Кетороле" впервые появились на полях интернета в 2015 году, а затем реанимировались в начале 2020 года.
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