"Действия были осознанными": Ходаковский объяснил, куда целится Запад

Комбат Александр Ходаковский посвятил публикацию годовщине агрессии НАТО против Югославии. Альянс прекрасно понимал негативные последствия своих действия, уверен комбат, более того: "последствия были желательными".
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