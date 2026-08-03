Двое жителей Белгородской области получили тяжелые ранения при атаке БПЛА ВСУ

Украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в Белгородской области. При детонации тяжелые ранения получила пенсионерка и ее трехлетний внук, детали происшествия раскрыл местный оперштаб в официальном телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии