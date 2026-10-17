Такая позиция официальных лиц впервые была обозначена так чётко и однозначно. Созданные и расширяющиеся «буферные» зоны безопасности на Украине не могут быть предметом обсуждения на переговорах.
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А Черниговская область? Твм тоже надо делать зону, вплоть до Нежина, или даже до Киева.