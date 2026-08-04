Markiza: в Братиславе побит температурный рекорд

В столице Словакии установлен новый температурный рекорд. По данным местных метеорологов, воздух в Братиславе прогрелся до 40,8 градуса Цельсия, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений, сообщил телеканал Markiza.
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