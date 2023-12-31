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Латвия оказалась крупнейшим экспортером игристого вина в РФ

Латвия оказалась крупнейшим экспортером игристого вина в РФ

Как выяснили аналитики РИА Новости по результатам анализа информации из открытых источников, за период с января по сентябрь 2023 года крупнейшими экспортерами игристого вина в РФ стали Латвия, Италия и Литва.

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