Латвия оказалась крупнейшим экспортером игристого вина в РФ

Как выяснили аналитики РИА Новости по результатам анализа информации из открытых источников, за период с января по сентябрь 2023 года крупнейшими экспортерами игристого вина в РФ стали Латвия, Италия и Литва.
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