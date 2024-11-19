Саммит Организации тюркских государств как маркер наших концептуальных ошибок

Рост ставки на пользу: ЦБ отмечает рост инвестиционной активности Несмотря на высокую ключевую процентную ставку и предостерегающие экономические прогнозы, российский бизнес демонстрирует устойчивую инвестиционную активность. В этом отношении важные заявления сделал Михаил Белов, заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ, на конференции в Екатеринбурге. По его словам, инвестиционная активность продолжает расти, что помогает поддерживать стабильность в экономике. Инвестиционный рост: оптимизм и реалии На фоне высокой ключевой ставки, которая на данный момент составляет 21%, российский бизнес не только сохраняет инвестиционную активность, но и показывает темпы роста. Михаил Белов отметил, что, возможно, темпы роста инвестиций в 2024 году будут менее выраженными, чем в прошедшие кварталы, но сам рост все равно будет сохраняться. Это говорит о том, что экономика находит механизмы для адаптации к изменившимся условиям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подтвердил, что рост инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2024 года превысил 10%. Однако учитывая дороговизну заемного капитала и более привлекательные условия депозитов, можно ожидать, что бизнес будет действовать более осторожно. Кадровый голод как фактор риска Одним из основных препятствий для дальнейшего роста инвестиционной активности Михаил Белов назвал кадровый голод. Компании сталкиваются с дефицитом квалифицированных работников, что существенно уменьшает возможности для внедрения новых проектов и расширения производства. Важно отметить, что большинство предприятий обходятся собственными средствами, и эти ресурсы остаются большими – прибыли нефинансового сектора составили 33,3 триллиона рублей в 2023 году. Это означает, что компании имеют финансовую основу, но кадровые проблемы могут затормозить их рост. Денежно-кредитная политика: реагирование на инфляцию В условиях растущей инфляции и опережающего внутреннего спроса, Банк России проводит жесткую денежно-кредитную политику. Решение о повышении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 21% стало реакцией на ухудшение инфляционных ожиданий и на необходимость поддержания финансовой стабилизации. Регулятор признает, что дальнейшее ужесточение политики необходимо для возвращения инфляции к целевым показателям. Прогнозы на будущее По прогнозам, инфляция в России должна снизиться до 4,5–5% в 2025 году и до 4% в 2026 году. Такой уровень будет считаться более стабильным и позволит бизнесу принимать долгосрочные решения. Банк России намерен продолжать мониторинг ситуации и в зависимости от экономических условий может принимать дополнительные меры. Сохраняя инвестиционную активность, российский бизнес показывает устойчивость и способность адаптироваться к меняющимся экономическим условиям. Тем не менее, кадровый голод и высокая стоимость заимствованных средств остаются вызовами, с которыми необходимо справляться. Взгляд на будущее показывает, что, несмотря на временные трудности, Россия имеет ресурсы для формирования стабильной экономической ситуации и достижения поставленных целей во главе с обеспечением роста инвестиций. Инвестиционная активность бизнеса в России остается на высоком уровне, несмотря на неопределенность. Будущее зависит от удачного сочетания стратегий, позволяющих более эффективно использовать ресурсы и преодолевать существующие вызовы.

Юрий Ильинов

Рай для сумасшедших «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком». * * * Как обычно, громкие и красивые фразы, слова, за которыми скрывается паразитическая сущность власти. О каких новых принципах речь, позвольте спросить? Что такого нового предлагает власть современному обществу, у которого сегодня нет и не может быть никакой альтернативы, кроме как общество тотального рабства и контроля с стороны самой власти, внутри которой как раз и происходит «схватка за власть». При любом её исходе мы попадаем в «цифровой концлагерь», откуда сбежать попросту невозможно, потому что у него не будет привычных заборов из колючей проволоки. Он будет всеобщим. Это не страшилка, это реальность и закономерный итог того, что мы как раз от альтернативы отказались по собственной глупости и непростительной беспечности. Власть капитала безгранична и кончается только там, где он сам заканчивается. А для того чтобы мы постоянно находились в состоянии недоумения, власть паразитов, по человеческому образу и подобию, имеет, на самом деле, одну голову (без какой-либо альтернативы) и две руки, изображающие борьбу между ними. Американская двухпартийная система образцовый тому пример. Единственно, что требуется сегодня от политика – актёрское мастерство и способность, не краснея врать на публику. Потому и востребованы «зеленские», «байдены», «камалыхарис» и прочие куклы из этого бесконечного вертепа, под названием – «большая политика». Вот им-то как раз и нужны гарантии того, что их не выведут к ближайшей стенке и не расстреляют, как это сделали с четой Чаушеску. Капитализм узаконивает насилие одного класса господ над другим классом холопов, и эту его природу изменить невозможно никакими «гуманистическими началами». Войны и болезни, «природные» катастрофы и катаклизмы – вот его вечные спутники, имеющие искусственное происхождение. Невозможно примирить волка и овцу. Овца всегда будет гарантировано жертвой при таком единственно возможном геополитическом раскладе. А все слова о правах человека – это ложь и лицемерие, и ничего, кроме этого, срам-то свой прикрывать как-то надо. Власть капитала бессчётное количество раз доказала и продолжает доказывать, что она и есть главный враг общества. Правильно было сказано: заберите деньги у самых богатых, и все войны тут же сами по себе прекратятся, тоже самое сегодня происходит и с различными «эпидемиями» и «природными катаклизмами», все они имеют искусственное происхождение, за которыми стоят огромные суммы зелёных фантиков, на которые покупаются безмозглые адепты капиталистического рая. Ничего, кроме насилия и лжи не следует ожидать от власть имущих при капитализме, и каким же нужно быть идиотом, чтобы верить этим куклам из пусть внешне дорогого, но дешёвого по своей сути базарного балагана. Ну и под занавес: «Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными».