Мифы и легенды в кино: что посмотреть после «Одиссеи»

Запасайтесь гиросом — греческие выходные ждут. Премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана и ее стремительные сборы по всему миру доказывают, что масштабные мифологические истории обладают своей неповторимой притягательностью, которая продолжает пользоваться спросом у зрителя.