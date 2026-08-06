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Мифы и легенды в кино: что посмотреть после «Одиссеи»

Мифы и легенды в кино: что посмотреть после «Одиссеи»

Запасайтесь гиросом — греческие выходные ждут. Премьера «Одиссеи» Кристофера Нолана и ее стремительные сборы по всему миру доказывают, что масштабные мифологические истории обладают своей неповторимой притягательностью, которая продолжает пользоваться спросом у зрителя.

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