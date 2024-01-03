Бюджет Украины в 2023 году получил свыше $ 272 миллионов от игорного бизнеса В 2023 году налоговые поступления в бюджет Украины от игорного бизнеса резко возросли и составили 10,4 миллиарда гривен (272,5 миллиона долларов).