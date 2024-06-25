ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Победители конкурса айтишников будут учиться в технопарке на Годовикова

В столичном парламенте наградили шестерых абсолютных победителей конкурса «Я в IT». Они получили возможность пройти бесплатное обучение, а ещё 44 финалиста – стажироваться на базе Анимационного технопарка «Калибр» в Останкинском районе.

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