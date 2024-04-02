Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц опережающими темпами

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.
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