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Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц опережающими темпами

Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей в месяц опережающими темпами

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ), чтобы показатель достиг к 2030 году отметки в 35 тысяч рублей, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.

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Комментарии
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Лев Добрый
До 2030 года дожить надо - целых 6 лет надо ждать!
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17 час.
Россиянин
А ты не жди, а работай.
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15 час.

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