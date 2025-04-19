16 апреля. Днепропетровск. Местные жители осуществляют визуальный контроль прилета 12-ти "Гераней" по объекту инфраструктуры украинских формирований.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
16 апреля. Днепропетровск. Местные жители осуществляют визуальный контроль прилета 12-ти "Гераней" по объекту инфраструктуры украинских формирований.
Свежие комментарии