Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Представители Россельхознадзора проверят производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.
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