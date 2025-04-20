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Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре

Представители Россельхознадзора проверят производителей бананов в Эквадоре на следующей неделе. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил глава эквадорской ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар.

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