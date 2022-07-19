Посол России Воробьева: на встрече G20 на Бали возникла очередь на переговоры с Лавровым

На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) не было речи об изоляции России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц «Большой семерки» (G7).
На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) не было речи об изоляции России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц «Большой семерки» (G7).
Свежие комментарии