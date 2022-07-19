Посол России Воробьева: на встрече G20 на Бали возникла очередь на переговоры с Лавровым

На встрече глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) не было речи об изоляции России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц «Большой семерки» (G7).