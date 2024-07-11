Теперь в ВТБ Онлайн можно оплатить квитанции МУП «РКЦ» за ЖКУ во Владивостоке

Владивостокское муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства" (МУП "РКЦ") стало партнером ВТБ Онлайн, предоставляющим возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без комиссии.
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