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Закон, порядок, государство

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В Хабаровском крае стартовали конкурсы юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2025» и «Новый поворот»

В детском центре «Созвездие» состоялось торжественное открытие ежегодного краевого этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения.

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