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Испанские биологи объяснили, почему европейцы не употребляют насекомых в пищу

В разных регионах мира насекомые занимают разное место в рационе человека. В Азии, Африке, Австралии и Южной Америке насекомые активно используются в кулинарии, тогда как в Европе идея употребления насекомых вызывает отторжение.

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