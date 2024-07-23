Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Элементы здорового национализма обществу необходимы

Мониторила  с   утра    информационное   пространство  и  заглянула  в том  числе   и  к   пану   Якеменко  (я  его   не  регулярно  читаю,   а так,   время  от  времени).

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