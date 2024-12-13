Вниманию владельца ретрансляционной вышки по адресу: ул. Челнокова, район дома № 78

В связи с проведением мероприятий в рамках контроля за соблюдением обязательных требований Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым владельцу ретрансляционной вышки, расположенной по адресу: ул.
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