Мария Шукшина раскрыла ориентацию Киркорова: «Он просто гордился этим, рубаху на себе рвал»

Актриса жестко раскритиковала певца. Заслуженная артистка РФ и общественный деятель Мария Шукшина последние несколько лет ведет свой блог, где обсуждает насущные вопросы с россиянами и не боится затрагивать даже самые острые темы.
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