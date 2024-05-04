Военэксперт Дандыкин: уничтоженный эшелон с оружием ВСУ мог обеспечить батальон

Военный железнодорожный состав с западным вооружением и боеприпасами, который был разбит российскими военными, мог бы обеспечить всем необходимым полноценный батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ)”, – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
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