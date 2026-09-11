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Ксенофобия цветёт - фанаты одной европейской столицы скандировали: «Увижу еврея - пну его», «Испания - христианская, а не мусульманская»!

Ксенофобия цветёт - фанаты одной европейской столицы скандировали: «Увижу еврея - пну его», «Испания - христианская, а не мусульманская»!

Состоялись матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов. К сожалению, кроме обсуждения чисто спортивной составляющей приходится говорить о возвращении в просвещенную Европу ксенофобии и антисемитизма.

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