Ксенофобия цветёт - фанаты одной европейской столицы скандировали: «Увижу еврея - пну его», «Испания - христианская, а не мусульманская»!

Состоялись матчи первого тура общего этапа Лиги чемпионов. К сожалению, кроме обсуждения чисто спортивной составляющей приходится говорить о возвращении в просвещенную Европу ксенофобии и антисемитизма.
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