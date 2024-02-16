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На Солнце утром произошла мощная вспышка – четвертая по силе за последние пять лет

На Солнце утром произошла мощная вспышка – четвертая по силе за последние пять лет

Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Несмотря на силу вспышки, вероятность ее воздействия на Землю и возникновения магнитной бури считается минимальной – всего 5 процентов: вспыхнуло на самом краю солнечного диска.

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