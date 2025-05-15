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В правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции

В правительстве допустили рост цен на топливо выше инфляции

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в ходе которого участники допустили рост цен на топливо, превышающий уровень инфляции.

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