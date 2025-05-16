Средняя зарплата в Подмосковье в 2025 году составила 105 тысяч рублей

За год средняя зарплата в Московской области выросла почти на 20%.По данным министерства экономики и финансов Московской области, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в регионе составила 105 тысяч рублей в месяц.
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