К 2030 году прогнозируют кратный рост экспорта российского газа в КНР Экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2030 г.
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К 2030 году прогнозируют кратный рост экспорта российского газа в КНР Экспорт российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2030 г.
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