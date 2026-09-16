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Царьград

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Две проблемы с мирным планом США: Закулисье переговоров и решение России

Две проблемы с мирным планом США: Закулисье переговоров и решение России

Мирный договор с Украиной почти готов, причём настоящий, утверждают эксперты на фоне заявления Трампа о начале перемирия между Россией и Украиной – которого, закономерно, нет.

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