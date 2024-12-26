2024 Closes With Strongest 7 Year Auction On Record The final coupon auction of 2024 is now the history books and on the day yields blew out to 6 months highs and just shy of the highest level of 2024, it is probably not a surprise that demand was stellar.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)