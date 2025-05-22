«А с каких средств его платить?": что владивостокцы думают о введении налога для неработающих

Профессор Финансового университета Александр Сафонов предложил ввести фиксированную сумму НДФЛ и взносов в ОМС для неработающих обеспеченных граждан — таких как рантье, дети богатых родителей и домохозяйки.
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