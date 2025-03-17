Врач Вечтомов: постоянная усталость может указывать на диабет

Повышенная утомляемость может быть обусловлена как заболеваниями, так и неправильным образом жизни. Например, анемия, диабет, нарушение в работе щитовидной железы, рак и туберкулез могут стать причинами усталости, рассказал "Газете.
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