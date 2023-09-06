Новые подробности об атлантической биологической угрозе

Появились новые детали злополучного рейса компании Delta из Атланты в Барселону, который был вынужден вернуться в пункт отправки, так как у одного пассажира пробило днище - да так, что мало не показалось никому на этом несчастном лайнере.
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