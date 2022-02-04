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Украина и Турция обсудили поставки газа по Трансбалканскому коридору

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр энергетики Украины Герман Галущенко и его турецкий коллега Фатих Донмез обсудили вопросы энергетической безопасности и поставки газа по Трансбалканскому коридору.

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