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Антифашист

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«ВСУ систематически пытают людей». Лантратова о фашистских методах Киева и бездействии Запада

«ВСУ систематически пытают людей». Лантратова о фашистских методах Киева и бездействии Запада

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что киевский режим систематически нарушает базовые гуманитарные нормы, а западный мир не предпринимает действенных мер для противодействия этим преступлениям.

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