Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

«Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане

Avia.pro - СМИ «Директор "Магнита" выгнал правоверных работников, пожелавших бездельничать в Ураза-байрам»: бойкот, обвинения и скандал в Дагестане В Дагестане разгорелся конфликт, от которого кровь кипит в жилах, а разум отказывается понимать, где тут правда, а где чья-то игра.

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