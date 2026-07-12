Электроды ОЗС-12 — технические характеристики

Электроды ОЗС-12 — один из самых распространённых расходных материалов для ручной дуговой сварки, ценимый за стабильную дугу, простоту работы и универсальность применения в бытовых и профессиональных условиях.
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