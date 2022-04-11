Кучеров обогнал Самсонова по голам (236) в НХЛ среди россиян и идет 14-м. До Тарасенко – 8 шайб

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Баффало» (5:0). Нападающий забил 236-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 14-е место в истории среди россиян, превзойдя Сергея Самсонова, на счету которого 235 шайб.
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