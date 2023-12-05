Пункты приема старых елей откроются в Алтуфьевском

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Москвичи, в том числе жители Алтуфьевского района смогут выбрать удобный пункт приема новогодних елок рядом с домом в рамках акции «Елочный круговорот» или предложить альтернативный адрес.
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