Российские войска ночью нанесли групповые удары по объектам ВСУ в Киеве и Одессе

Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.
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