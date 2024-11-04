Минобороны: ВСУ потеряли 30 человек в ходе попыток прорыва в Курской области

Действующие в Курской области подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили попытки украинских боевиков прорваться к деревне Леонидово и селу Плехово Суджанского района Курской области.
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