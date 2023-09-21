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Опровержение привычных заблуждений

Опровержение привычных заблуждений

Взято на Reddit, там много умных людей. 1. Что в древние времена 30-летних считали старыми. Были времена, когда средняя продолжительность жизни составляла 25 лет, но это из-за высокой детской смертности, и даже тогда 30-летних не считали старыми.

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