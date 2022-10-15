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Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества

Россиян предупреждают о новой схеме мошенничества

Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт, сообщает PRIMPRESS.

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