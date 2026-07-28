‼️🇺🇸🇮🇷 Представители Ирана просили меня: "Пожалуйста, не наносите удары, не стреляйте", — Трамп ▪️Президент США продолжает делать свои пустые хвастливые заявления.
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‼️🇺🇸🇮🇷 Представители Ирана просили меня: "Пожалуйста, не наносите удары, не стреляйте", — Трамп ▪️Президент США продолжает делать свои пустые хвастливые заявления.
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