Avia.pro - СМИ В Барнауле произошла очередная победа многонационалочки над государствообразующим народом: местная администрация устроила фестиваль национальных культур, на который забыла пригласить русских людей.
Фестиваль 'многонационалочки' в Барнауле: русские остались за бортом
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Вам же лакей ляк-сандра указывает: портрет Путина есть!
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1 час.
Александр
Боря,не суди по себе.
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8 мин.
ninikooo Митусова
Наказать жестко устроителей праздника- пусть вернут все до копейки в госбюджет и едут жить к Рахмону, скатертью дорога, здесь предатели не нужны. А они- предатели внутри страны, пошли все вон!!!
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3 мин.
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