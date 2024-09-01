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Фестиваль 'многонационалочки' в Барнауле: русские остались за бортом

Фестиваль 'многонационалочки' в Барнауле: русские остались за бортом

Avia.pro - СМИ В Барнауле произошла очередная победа многонационалочки над государствообразующим народом: местная администрация устроила фестиваль национальных культур, на который забыла пригласить русских людей.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Вам же лакей ляк-сандра указывает: портрет Путина есть!
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1 час.
Александр
Боря,не суди по себе.
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8 мин.
ninikooo Митусова
Наказать жестко устроителей праздника- пусть вернут все до копейки в госбюджет и едут жить к Рахмону, скатертью дорога, здесь предатели не нужны. А они- предатели внутри страны, пошли все вон!!!
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3 мин.

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