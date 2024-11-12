С 12 ноября лебеди отправились на зимовку в Ботаническом саду Алматы. Сообщается, что с наступлением холодов любимцы всех посетителей Главного Ботанического сада переезжают в теплые зимние павильоны, где они будут жить до весны.
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